Мамаев покинул «Тамбов». Он находился в клубе чуть больше двух месяцев
Хоккейный клуб «Тамбов» расторг контракт с защитником Данилом Мамаевым по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.
Мамаев пополнил состав тамбовчан 31 мая 2019 года. В минувшем сезоне он провёл восемь игр в ВХЛ за «Ермак», набрав 3 (1+2) очка. Также выступал в чемпионате Казахстана и второй чешской лиге.
Мамаев находился в системе «Трактора» с сезона-2014/15. Спустя два года выступлений за команды МХЛ и ВХЛ он подписал контракт с «Трактором», за который в общей сумме с 2016 по 2018 год провёл 87 матчей, записав в свой актив четыре результативные передачи без заброшенных шайб при показателе полезности «-2». Также защитник за всё это время выполнил только пять силовых приёмов.
Мамаев и набравший 128 очков в Румынии Фефелов стали игроками «Тамбова»
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