Новички московского «Динамо» определились с игровыми номерами на сезон-2019/20
Новички московского «Динамо» определились с игровыми номерами, под которыми будут выступать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20.
Кирилл Лямин — 2
Михаил Григорьев — 4
Игорь Полыгалов — 16
Андре Петерссон — 20
Юрий Сергиенко — 23
Александр Петунин — 31
Павел Ткаченко — 34
Сергей Бойков — 55
Антон Васильев — 69
Вениамин Баранов — 76
Дмитрий Огурцов — 89.
Нападающий Андрей Алексеев сменил 13-й номер на 10-й, в свою очередь защитник Денис Толпегин будет играть под прежним номером Алексеева. Нападающий Вячеслав Кулёмин в новом сезоне будет выступать под 95-м номером.
Летом «Динамо» перешло на канадский формат домашней ледовой площадки. Ранее бело-голубые играли на «финской» площадке шириной 28 метров.
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