Новички московского «Динамо» определились с игровыми номерами на сезон-2019/20

Новички московского «Динамо» определились с игровыми номерами, под которыми будут выступать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20.



Кирилл Лямин — 2

Михаил Григорьев — 4

Игорь Полыгалов — 16

Андре Петерссон — 20

Юрий Сергиенко — 23

Александр Петунин — 31

Павел Ткаченко — 34

Сергей Бойков — 55

Антон Васильев — 69

Вениамин Баранов — 76

Дмитрий Огурцов — 89.

Нападающий Андрей Алексеев сменил 13-й номер на 10-й, в свою очередь защитник Денис Толпегин будет играть под прежним номером Алексеева. Нападающий Вячеслав Кулёмин в новом сезоне будет выступать под 95-м номером.

Летом «Динамо» перешло на канадский формат домашней ледовой площадки. Ранее бело-голубые играли на «финской» площадке шириной 28 метров.