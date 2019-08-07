Кархунен: в 2017 году «Витязь» отменил мой контракт. Это был отвратительный трюк

Финский голкипер Томи Кархунен рассказал о пребывании в Континентальной хоккейной лиге.

«В мой первый сезон в «Куньлунь Ред Стар» всё было неплохо, я стал первым номером команды. Но на следующий год пришли новые тренеры с новыми методами. У команды не было стабильности, и в ноябре 2017 года я перешёл в подмосковный «Витязь». Там я почти сразу на тренировке сломал палец и выбыл на четыре недели — мне наложили гипс. Когда я его снял, то команда объявила, что расторгнет со мной контракт, потому что мы не могли попасть в плей-офф. Это был отвратительный трюк со стороны клуба, но такое случается время от времени.

Затем я оказался в Швейцарии, где сыграл мало из-за квот на легионеров. Прошлый год в Швеции за «Брюнес» прошёл гладко, но потом появилась возможность снова попасть в «Куньлунь». Увы, случилась ещё одна травма, что привело к ограниченному количеству матчей и плохим результатам. После многих лет нестабильности сейчас я пытаюсь найти команду, в которой было бы спокойно и я мог бы играть лучше. Я слежу за ситуацией независимо от команды и лиги», — приводит слова Кархунена Iltalehti.

Как отмечал в декабре 2017 года главный тренер «Витязя» Валерий Белов, расторжение контракта с Кархуненом произошло по обоюдному согласию.