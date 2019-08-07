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Эмиль Гарипов приступил к тренировкам на льду. Он не играл с декабря 2018 года

Эмиль Гарипов приступил к тренировкам на льду. Он не играл с декабря 2018 года
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов приступил к тренировкам на льду, информирует пресс-служба казанского клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

27-летний голкипер из-за травмы не выходил на лёд в матчах Континентальной хоккейной лиги с 21 декабря 2018 года. В минувшем сезоне Гарипов провёл только 22 матча в регулярном чемпионате, одержав 14 побед. Он отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,11. Однажды Гарипов оставил ворота в неприкосновенности.

В сезоне-2019/20 Гарипов образует вратарскую бригаду совместно со шведским вратарём Адамом Рейдеборном и вернувшимся в «Ак Барс» из рижского «Динамо» Тимуром Биляловым.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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