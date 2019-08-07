Стали известны составы на матч «Нефтехимика» и «Автомобилиста» в Казахстане

Стали известны составы «Нефтехимика» и «Автомобилиста» на матч товарищеского турнира Кубок президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 августа, и начнётся в 12:00 мск.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Брынцев — Шарипзянов, Фазлеев — Дм. Казионов — Ден. Казионов;

Игнатович — Волгин, Авцин — Шарифьянов — Шафигуллин;

Чуркин — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;

Атюшов — Пузанов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин.



«Автомобилист»:



Гросс (Фомин)

Севостьянов — Мамкин, Плэтт – Холланд – Обидин;

Вишневский – Гуркин, Мозер – Мацек— Голышев;

Трямкин – Березин, Хрипунов – Протапович– Сетдиков;

Корчёмкин – Беляков, Белоусов – Попов – Пилипенко, Захаров.