Стали известны составы на матч «Нефтехимика» и «Автомобилиста» в Казахстане
Стали известны составы «Нефтехимика» и «Автомобилиста» на матч товарищеского турнира Кубок президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 августа, и начнётся в 12:00 мск.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Брынцев — Шарипзянов, Фазлеев — Дм. Казионов — Ден. Казионов;
Игнатович — Волгин, Авцин — Шарифьянов — Шафигуллин;
Чуркин — Пайгин, Уайт — Митчелл — Порядин;
Атюшов — Пузанов, Хисамутдинов — Куликов — Хайруллин.
«Автомобилист»:
Гросс (Фомин)
Севостьянов — Мамкин, Плэтт – Холланд – Обидин;
Вишневский – Гуркин, Мозер – Мацек— Голышев;
Трямкин – Березин, Хрипунов – Протапович– Сетдиков;
Корчёмкин – Беляков, Белоусов – Попов – Пилипенко, Захаров.
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