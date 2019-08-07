«Салават» отправился на турнир в Казахстан, взяв 34 хоккеистов

«Салават Юлаев» вылетел в Нур-Султан, где с 8 по 11 августа примет участие в Кубке президента Республики Казахстан. Команде Николая Цулыгина предстоит провести четыре матча. Соперниками юлаевцев станут «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик» и хозяева кубка – «Барыс».
В составе делегации «Салавата Юлаева» в Нур-Султан отправились 34 игрока:
Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.
Защитники: Захар Арзамасцев, Андрей Банников, Станислав Гареев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Руслан Петрищев, Алексей Семёнов, Артём Сергеев, Кирилл Цулыгин.
Нападающие: Родион Амиров, Илья Баранов, Александр Бурмистров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Глеб Кузьмин, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Антон Пачин, Артём Пименов, Даниил Скориков, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.
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