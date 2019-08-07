The Athletic: если Овечкина в НХЛ спросят о Панарине, он скажет о любви к России

Обозреватель издания The Athletic Тари-Эль Башир прокомментировал возможную реакцию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на вопросы о недавнем остром интервью Артемия Панарина.

«Исходя из опыта моего общения с Овечкиным, а также того, что я читал в прессе, меня всегда поражали две вещи. Первая — он не очень любит публично обсуждать свою политическую позицию. Вторая — он глубоко гордится своей родной страной.

Если Овечкина, когда он будет в Вашингтоне, попросят прокомментировать слова Артемия Панарина, то он наверняка скажет следующее: «Это право Артемия выражать своё собственное мнение». А затем быстро скажет о своей любви к России. Вряд ли он скажет что-то большее. Не забывайте, что пройдёт ещё месяц, когда Овечкин будет разговаривать с репортёрами в Вашингтоне», — считает Эль-Башир.

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