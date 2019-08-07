The Athletic: если Овечкина в НХЛ спросят о Панарине, он скажет о любви к России

Обозреватель издания The Athletic Тари-Эль Башир прокомментировал возможную реакцию капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на вопросы о недавнем остром интервью Артемия Панарина.
«Исходя из опыта моего общения с Овечкиным, а также того, что я читал в прессе, меня всегда поражали две вещи. Первая — он не очень любит публично обсуждать свою политическую позицию. Вторая — он глубоко гордится своей родной страной.
Если Овечкина, когда он будет в Вашингтоне, попросят прокомментировать слова Артемия Панарина, то он наверняка скажет следующее: «Это право Артемия выражать своё собственное мнение». А затем быстро скажет о своей любви к России. Вряд ли он скажет что-то большее. Не забывайте, что пройдёт ещё месяц, когда Овечкин будет разговаривать с репортёрами в Вашингтоне», — считает Эль-Башир.
- 7 августа 2019
-
12:31
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:33
-
10:15
-
09:51
-
09:28
-
09:05
-
08:45
-
08:20
-
08:04
- 6 августа 2019
-
23:51
-
23:24
-
23:05
-
22:48
-
22:44
-
22:25
-
22:17
-
22:12
-
22:07
-
21:46
-
21:29
-
21:23
-
21:14
-
20:57
-
20:39
-
20:09
-
19:53
-
19:50
-
19:44