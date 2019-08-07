Якубов — о КПРК: обязательного требования занимать первое место у «Ак Барса» нет

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов перед стартом Кубка президента Республики Казахстан рассказал о задачах команды на предсезонный турнир и возможных изменениях в составе в ходе матчей.
«В первую очередь это подготовка к сезону, нам необходимо определиться с составом, проверить новичков и молодёжь. Сегодня первый матч, игра ответственная – против хозяев турнира, будет ажиотаж, приедет президент Казахстана, но всё равно мы выставляем молодёжную тройку нападения Марушев – Воронков – Сафонов. Основная задача – определиться с составом, проверить состояние хоккеистов.
Мы всегда говорим, что победа прежде всего, в каждой игре команда будет биться за результат, других задач у игроков быть не может. Но обязательного требования занимать первое место у команды нет, учитывая перестановки в составе. Мы взяли шесть троек нападения – сегодня отдыхают звенья Владимира Ткачёва и Артёма Михеева, затем состав будет меняться», — цитирует Якубова официальный сайт казанского клуба.
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