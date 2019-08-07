Фефелов: предложения из Европы не рассматриваю, хочу вернуться в Россию

Российский нападающий Игорь Фефелов рассказал о вариантах продолжения карьеры. Прошлый год игрок провёл в Румынии, где стал лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 128 очков. Ранее нападающий подписал контракт с ХК «Тамбов», но из-за травмы расторг соглашение с клубом по обоюдному согласию.
«Все переговоры с клубами ведёт мой агент, он знает все возможные варианты. Я сосредоточен на том, чтобы приехать в новую команду в хорошей форме. Конечно, стоит задача вернуться в Россию. Предложения из Европы не рассматриваем. Травма во время подготовки спутала все планы. Поэтому не удалось продолжить сотрудничество с «Тамбовом».
Сейчас я залечил травму, врачи разрешили заниматься без ограничений, поэтому готовлюсь индивидуально. В плане физического состояния никаких проблем нет, но нужно ещё поймать игровой тонус. Это можно сделать только через игры в новой команде. Надеюсь, в ближайшие дни определимся с клубом», — сказал Фефелов в интервью «Чемпионату».
- 7 августа 2019
-
14:01
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:31
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:33
-
10:15
-
09:51
-
09:28
-
09:05
-
08:45
-
08:20
-
08:04
- 6 августа 2019
-
23:51
-
23:24
-
23:05
-
22:48
-
22:44
-
22:25
-
22:17
-
22:12
-
22:07
-
21:46
-
21:29
-
21:23
-
21:14
-
20:57
-
20:39