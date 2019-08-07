Фефелов: предложения из Европы не рассматриваю, хочу вернуться в Россию

Российский нападающий Игорь Фефелов рассказал о вариантах продолжения карьеры. Прошлый год игрок провёл в Румынии, где стал лучшим бомбардиром чемпионата, набрав 128 очков. Ранее нападающий подписал контракт с ХК «Тамбов», но из-за травмы расторг соглашение с клубом по обоюдному согласию.

«Все переговоры с клубами ведёт мой агент, он знает все возможные варианты. Я сосредоточен на том, чтобы приехать в новую команду в хорошей форме. Конечно, стоит задача вернуться в Россию. Предложения из Европы не рассматриваем. Травма во время подготовки спутала все планы. Поэтому не удалось продолжить сотрудничество с «Тамбовом».

Сейчас я залечил травму, врачи разрешили заниматься без ограничений, поэтому готовлюсь индивидуально. В плане физического состояния никаких проблем нет, но нужно ещё поймать игровой тонус. Это можно сделать только через игры в новой команде. Надеюсь, в ближайшие дни определимся с клубом», — сказал Фефелов в интервью «Чемпионату».