Маршалл: сравнения с Майоне начинают бесить. Они преследуют меня второй год

Американский защитник рижского «Динамо» Бен Маршалл рассказал, как относится к сравнениям с бывшим хоккеистом рижан Мэтью Майоне, а также поделился ожиданиями от дебютного сезона в КХЛ.

«Отличия от хоккея в Северной Америке существенные, это очевидно. Но помимо этого есть огромная разница между КХЛ и чемпионатом Словакии, где я играл в прошлом сезоне. Так что в каком-то смысле я только начинаю адаптироваться, мне ещё потребуется какое-то время.

Майоне? О, эти сравнения преследуют меня второй год. В прошлом сезоне я играл за клуб «Банска-Быстрица», где пару лет назад выступал Майоне. Так что всё это уже привычно для меня, этими разговорами меня не удивить. Мне нравится следовать по его пути. Бывает, что эти разговоры начинают надоедать, бесить, потому что их правда много. Но в целом я сам стремлюсь к этим сравнениям, зачем скрывать? Майоне добивается успеха везде, куда приезжает. И я хочу идти по его пути», — цитирует Маршалла РИА «Новости».