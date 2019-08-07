Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Мацека и шайба Холланда помогли «Автомобилисту» разгромить «Нефтехимик»

Дубль Мацека и шайба Холланда помогли «Автомобилисту» разгромить «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в первом матче предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте первого периода. Никита Трямкин реализовал большинство. Спустя пять минут новичок «Нефтехимика» Мэтт Уайт восстановил равновесие, однако в дальнейшем забивали только уральцы. Питер Холланд вывел «Автомобилист» вперёд ещё до перерыва. Во втором отрезке отличился Брукс Мацек, а в начале третьего периода заброшенной шайбой отметился Илья Захаров. В середине третьего периода Андрей Обидин не смог реализовать штрафной бросок. Окончательный счёт установил Мацек, оформивший дубль.

Кубок президента Республики Казахстан
07 августа 2019, среда. 12:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 5
1:2, 0:0, 0:3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Трямкин (Холланд, Белоусов) – 04:18 (5x4), 1:1 – Уайт (Пайгин) – 09:51 (5x4), 1:2 – Холланд (Обидин, Плэтт) – 14:00 (5x5), 1:3 – Мацек (Гуркин) – 40:52 (5x4), 1:4 – Захаров – 47:14 (5x5), 1:5 – Мацек – 52:07 (5x5)

Во втором матче игрового дня встретятся «Барыс» и «Ак Барс». Матч начнётся в 16:30 мск.

Новички «Автомобилиста» определились с игровыми номерами
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент