Дубль Мацека и шайба Холланда помогли «Автомобилисту» разгромить «Нефтехимик»

«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в первом матче предсезонного турнира «Кубок президента Республики Казахстан». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Андрея Мартемьянова.
Счёт в матче был открыт на 5-й минуте первого периода. Никита Трямкин реализовал большинство. Спустя пять минут новичок «Нефтехимика» Мэтт Уайт восстановил равновесие, однако в дальнейшем забивали только уральцы. Питер Холланд вывел «Автомобилист» вперёд ещё до перерыва. Во втором отрезке отличился Брукс Мацек, а в начале третьего периода заброшенной шайбой отметился Илья Захаров. В середине третьего периода Андрей Обидин не смог реализовать штрафной бросок. Окончательный счёт установил Мацек, оформивший дубль.
Во втором матче игрового дня встретятся «Барыс» и «Ак Барс». Матч начнётся в 16:30 мск.
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