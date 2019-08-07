Эндрю Кэйлоф не будет играть за минское «Динамо»

Канадский нападающий Эндрю Кэйлоф не будет играть за минское «Динамо», информирует пресс-служба «зубров». Сообщается, что клуб уступил права на игрока в обмен на денежную компенсацию.

Права на Кэйлофа достались минчанам 5 августа 2019 года в результате обмена с нижегородским «Торпедо», когда состав российского клуба пополнил Куинтон Хауден.

Кэйлоф дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. 28-летний канадский форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, забросив 22 шайбы и отдав 19 голевых передач при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету североамериканца две результативные передачи в семи матчах. До этого Кэйлоф на протяжении четырёх лет выступал в шведской лиге.