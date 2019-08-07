Стали известны составы на матч КПРК «Барыс» — «Ак Барс»

Стали известны составы «Барыса» и «Ак Барса» на матч товарищеского турнира «Кубок президента Республики Казахстан», информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 августа, и начнётся в 16:30 мск.



«Барыс»:



Паскуаль (Карлссон);

Диц — Орехов, Пакаринен — Найт — Шевченко;

Сведберг — Маклюков, Михайлис — Бойд — Хелёвка;

Блэкер — Метальников, Муратов — Сагадеев — Акользин;

Клещенко — Шалапов, Панюков — Шестаков — Петухов.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Мисбахов)

Ожиганов — Викстранд, Азеведу — Кормье — Фрэттин;

Хенкель — Журавлёв, Галиев — Э. Галимов — Основин;

Абросимов — Педан, Петров — Арт. Галимов — Фисенко;

Ляхов, Марушев — Воронков — Сафонов, Ткачёв.

В первом матче игрового дня «Автомобилист» разгромил «Нефтехимик» со счётом 5:1.