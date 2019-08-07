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Стали известны составы на матч КПРК «Барыс» — «Ак Барс»

Стали известны составы на матч КПРК «Барыс» — «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Барыса» и «Ак Барса» на матч товарищеского турнира «Кубок президента Республики Казахстан», информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 7 августа, и начнётся в 16:30 мск.

«Барыс»:

Паскуаль (Карлссон);
Диц — Орехов, Пакаринен — Найт — Шевченко;
Сведберг — Маклюков, Михайлис — Бойд — Хелёвка;
Блэкер — Метальников, Муратов — Сагадеев — Акользин;
Клещенко — Шалапов, Панюков — Шестаков — Петухов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мисбахов)
Ожиганов — Викстранд, Азеведу — Кормье — Фрэттин;
Хенкель — Журавлёв, Галиев — Э. Галимов — Основин;
Абросимов — Педан, Петров — Арт. Галимов — Фисенко;
Ляхов, Марушев — Воронков — Сафонов, Ткачёв.

В первом матче игрового дня «Автомобилист» разгромил «Нефтехимик» со счётом 5:1.

Дубль Мацека и шайба Холланда помогли «Автомобилисту» разгромить «Нефтехимик»
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