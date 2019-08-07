Слепышев: столько удалений… Посерьёзнее нужно быть

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал победу в контрольном матче с «Адмиралом» (3:1).
«Удалений многовато. Даже не знаю, почему так. Может, соскучились по хоккею и думали, игра будет даваться легче. Столько удалений… Нужно быть как-то посерьёзнее. Тяжело оценивать матч. Просто хорошая практика, спасибо «Адмиралу» за две игры. До этого мы недели три тренировались, поэтому хотели просто поиграть в хоккей, почувствовать.
Много ещё над чем работать. Новичков у нас не так много, как-то сразу все влились, один коллектив. Нет никаких проблем. В работе команды по сравнению с прошлой предсезонкой ничего не поменялось, работаем по тому же плану.
Разметка, правила — это, конечно, изменилось. Вчера было немного непривычно, сегодня уже получше. Какая мне больше нравится площадка? Весь мир перешёл на канадскую, мне кажется, в этом плане уже всем всё понятно и удобно», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
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