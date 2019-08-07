Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков стал игроком «Трактора», информирует официальный сайт челябинского клуба. Контракт рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне опытный нападающий выступал за «Адмирал», в составе которого забросил 12 шайб и сделал 10 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-4» и 18 штрафных минутах.

За карьеру в КХЛ Сергей также защищал цвета таких команд, как «Нефтехимик», московское «Динамо», «Локомотив» и «Сибирь». В общей сложности за карьеру в лиге 37-летний нападающий сыграл 627 матчей, в которых отметился 242 (118+124) очками.

Коньков является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), чемпионом России (2012, 2013) и серебряным призёром чемпионата России (2008).