Олкинуора: легче мне выучить русский язык, чем всей команде учить английский

Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора рассказал об адаптации в приморском клубе.

«Я счастлив быть в команде, готов к тому, что будем много путешествовать. Мы стараемся становиться лучше каждый день. Большую часть времени играем хорошо. Когда начнётся сезон, надо играть хорошо всё время. Мы хотим пройти в плей-офф, для этого нужно победить в большом количестве матчей. К этому мы и стремимся.

При игре в меньшинстве вратарю всегда приходится работать больше. Если мы хотим выиграть, то нужно перестать зарабатывать удаления.

Сейчас учу русский, знаю несколько слов. Мне нужно говорить по-русски на льду, потому что не все понимают английский. Легче мне выучить русский язык, чем всей команде учить английский.

Для меня не имеет значения, на площадке какого размера играть. Игра на маленьких площадках более активна, поэтому интереснее для зрителей. Думаю, уменьшение размеров площадки идёт всем на пользу», – передаёт слова Олкинуоры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.