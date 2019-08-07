Минское «Динамо» обыграло новичка ВХЛ на Кубке губернатора Нижегородской области

Минское «Динамо» обыграло «Хумо» со счётом 6:3 в матче Кубка губернатора Нижегородской области.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол «зубра» Артёма Демкова клуб из Ташкента ответил результативным броском Игоря Мережко в формате «5 на 4». Во втором игровом отрезке Александр Павлович снова вывел номинальных гостей вперёд, на что «Хумо» ответил голом Александра Щербины. В концовке игрового отрезка белорусский клуб дважды огорчил соперника стараниями Дмитрия Знахаренко и Александра Павловича. В третьем периоде Щербина оформил дубль и сократил отставание в счёте, но минчане укрепили преимущество благодаря точным броскам Ильи Литвинова и Демкова.



Завтра, 8 августа, «Хумо» сыграет с «Торпедо», а минское «Динамо» — с московскими одноклубниками. В новом сезоне узбекский клуб дебютирует в Высшей хоккейной лиге.