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Минское «Динамо» обыграло новичка ВХЛ на Кубке губернатора Нижегородской области

Минское «Динамо» обыграло новичка ВХЛ на Кубке губернатора Нижегородской области
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло «Хумо» со счётом 6:3 в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол «зубра» Артёма Демкова клуб из Ташкента ответил результативным броском Игоря Мережко в формате «5 на 4». Во втором игровом отрезке Александр Павлович снова вывел номинальных гостей вперёд, на что «Хумо» ответил голом Александра Щербины. В концовке игрового отрезка белорусский клуб дважды огорчил соперника стараниями Дмитрия Знахаренко и Александра Павловича. В третьем периоде Щербина оформил дубль и сократил отставание в счёте, но минчане укрепили преимущество благодаря точным броскам Ильи Литвинова и Демкова.

Завтра, 8 августа, «Хумо» сыграет с «Торпедо», а минское «Динамо» — с московскими одноклубниками. В новом сезоне узбекский клуб дебютирует в Высшей хоккейной лиге.

Кубок губернатора Нижегородской области
07 августа 2019, среда. 15:00 МСК
Хумо
Ташкент
3 : 6
1:1, 1:3, 1:2
Динамо Мн
Минск
0:1 – Демков (Денисов, Паре) – 04:12 (5x4), 1:1 – Мережко (Пепеляев, Яценко) – 07:11 (5x4), 1:2 – Павлович (Волков, Ерёменко) – 26:16 (5x5), 2:2 – Щербина (Таталин, Валуйский) – 34:40 (5x5), 2:3 – Знахаренко – 37:07 (5x5), 2:4 – Павлович (Дерябин) – 39:56 (5x5), 3:4 – Щербина (Воронин, Валуйский) – 50:03 (5x4), 3:5 – Литвинов (Денисов) – 50:57 (5x5), 3:6 – Демков (Достанко, Паре) – 51:16 (5x5)
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