Известны составы на матч «Торпедо» и московского «Динамо» в Нижнем Новгороде
«Торпедо» и московское «Динамо» определились с составами на матч Кубка губернатора Нижегородской области. Игра состоится сегодня, 7 августа, начало встречи — в 19:00 мск.
«Торпедо»:
Линдбек (Мольков);
Баранцев — Меляков, Бочаров — Шрёдер — Шенфельд;
Аляев — Волченков, Гончарук — Беляев — Шахворостов;
Минеев — Зборовский, Ураков — Ильин — Смолов;
Медведев, Михальчук — Поддубный — Почивалов.
«Динамо»:
Бочаров (Кузнецов);
Волков — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;
Огурцов — Григорьев, Алексеев — Игумнов — Индрашис;
Миронов — Лямин, Моисеев — Ефремов — Кулёмин;
Бойков, Муранов — Круглов — Михайлов, Петунин.
В первом матче на турнире минское «Динамо» обыграло узбекский клуб «Хумо» со счётом 6:3.
Всё о предсезонных турнирах клубов КХЛ. Сезон уже начинается
Где, когда и на кого можно будет посмотреть в августе.
- 7 августа 2019
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