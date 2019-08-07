«Каролина» может начать сезон без генменеджера, скаутов и тренера вратарей

Стало известно, что финалист Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» не имеет действующего контракта с генеральным менеджером и президентом клуба Доном Уодделлом. В минувший понедельник Уодделл, который вошёл в тройку финалистов голосования за приз лучшему генменеджеру, уже проходил собеседование на вакантный пост генерального менеджера «Миннесоты Уайлд».
Как сообщает Raleigh News& Observer, в течение лета «Каролину» покинули два помощника генерального менеджера, несколько сотрудников скаутского отдела, тренер вратарей Майкл Бейлс, а также тренер фарм-клуба Майк Велуччи, который в прошлом сезоне вместе с командой стал обладателем Кубка Колдера.
«Даже если бы у Уодделла был контракт, я дал бы ему разрешение на собеседование, так в чём же разница? Это не помешает кому-то делать то, что лучше для него. Если они собираются платить кому-то больше денег, я не собираюсь их останавливать. Я сказал Дону, что он должен делать то, что лучше для него», — заявил владелец клуба Том Дандон.
- 7 августа 2019
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