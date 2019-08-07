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Стал известен состав юниорской сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав юниорской сборной России на матч со Словакией
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России определилась с составом на третий матч турнира «Кубок Глинки/Гретцки» с командой Словакии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Игра состоится в Словакии сегодня, 7 августа, начало — в 20:00 мск.

Юниорская сборная России:

Моторыгин (Аскаров);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Буруянов — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;
Зотов — Буйван, Авершин — Зуган — Шумилин.

Сборная России попала в группу B, где её соперниками стали команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.

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