Стал известен состав юниорской сборной России на матч со Словакией

Юниорская сборная России определилась с составом на третий матч турнира «Кубок Глинки/Гретцки» с командой Словакии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Игра состоится в Словакии сегодня, 7 августа, начало — в 20:00 мск.



Юниорская сборная России:



Моторыгин (Аскаров);

Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;

Кузьмин — Мухамадуллин, Буруянов — Хуснутдинов — Гущин;

Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;

Зотов — Буйван, Авершин — Зуган — Шумилин.



Сборная России попала в группу B, где её соперниками стали команды США, Словакии и Швеции. Другой квартет представлен Канадой, Финляндией, Чехией и Швейцарией.



В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.