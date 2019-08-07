Беспалов — о матче со «Слованом»: через пять минут лёд был таким, как во дворе

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов поделился эмоциями после победы на турнире Кубок Маунтфилд. В заключительном матча соревнований московский клуб обыграл «Слован» со счётом 5:3.



«Я дождался первой игры. Были небольшие проблемы со здоровьем. Сегодня тяжело пришлось. Но больше не физически. Лёд на арене вязкий, мягкий, через пять минут после начала матча он стал таким, как будто во дворе играем. Из-за этого сильно устают мышцы ног, щитки практически не скользят по льду. В целом хороший матч получился. Ребята показали характер, смогли трижды отыграться, бились друг за друга. В третьем периоде Денис Кокарев побежал заступаться за партнёра, когда соперник грубо сыграл. Так и должно быть. Так в настоящей команде и поступают.



Мне кажется, по этому турниру ещё рано делать какие-то выводы. Соперники здесь — не хочу никого обидеть — уступали нам в классе. На Кубке мэра будут другие команды, там уже можно будет смотреть, насколько хорошо мы подготовились. В Чехии нам важно было сыграться, почувствовать друг друга на льду. Это у команды получилось.



О победе на турнире лучше забыть уже сегодня. Но любая победа даёт хорошие эмоции. Сейчас проиграли бы и поехали домой с неважным настроением. В автобусе бы все молчали. Выигрывать приятно, в Москву полетим на позитиве», — приводит слова Беспалова официальный сайт красно-белых.

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