Квартальнов — об игре с «Барысом»: выделить некого. Это минус, но это и плюс

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение со счётом 1:6 в матче с «Барысом».
«Конечно, мы недовольны результатом. Первый период более-менее — даже не период, а первые минут 10 — на равных играли. К сожалению, потом мы во всех компонентах проиграли. Соперник был быстрее, лучше и по броскам, и по моментам. Команде нужно будет подумать, поработать, восстановиться — время есть. Это хороший турнир, мы будем вносить какие-то коррективы, завтра сыграет кто-то другой.
Хоккей состоит из игры один в один. Если начинаем проигрывать, тут можно что угодно говорить. Не думаю, что мы разучились играть один в один — просто у нас физическое состояние не лучшее. Но команда должна учиться играть и в таком состоянии. Мы не должны сейчас шарахаться, идёт подготовка к сезону, какие-то новые моменты есть для ребят. Идём в плане, ничто не может свернуть нас с нашей работы.
Скажу такую вещь — выделить некого. Это минус, но это и плюс. Бывает, когда кто-то играет хорошо, а кто-то — плохо, есть вопросы к определённым игрокам. А здесь все сыграли слабо. Значит, это мы повлияли — у нас идёт подготовка, мы понимали, что будет сложный турнир, но ничего. Будем продолжать работу и выходить из ситуации», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба.
- 7 августа 2019
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