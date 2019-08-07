Кормье: не лучшая игра «Ак Барса», довольно неприятный старт турнира

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье подвёл итоги матча с «Барысом» (1:6) в Нур-Султане.



«Очевидно, не лучшая игра для «Ак Барса» — тяжёлое поражение и довольно неприятный старт турнира. Три гола пропустили в меньшинстве, это плохо. Нужно правильно посмотреть на это поражение, найти свои ошибки и понять, что можно сделать лучше в следующий раз.



Вряд ли мы чем-то удовлетворены после такой игры. Наше звено может и должно быть намного лучше, и не только наше, но вся команда. Не хватило по чуть-чуть в каждом компоненте игры, но чем больше мы будем играть вместе, тем больше «химии» появится в составе. И надо сказать, что «Барыс» здорово провёл матч, я играл в этой команде в прошлом сезоне и знаю, что там много хороших хоккеистов. А нам нужно становиться лучше, надеюсь, это получится уже завтра.



У «Салавата» сильная команда, много мастерства, хорошее большинство. И мы знаем, насколько серьёзным может быть противостояние, пусть это только предсезонный турнир. Они хотят обыграть «Ак Барс», «Ак Барс» — их, а нам очень важно победить», — цитирует Кормье официальный сайт казанского клуба.

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