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«Сибирь» отыгралась с 0:2, но уступила «Йокериту» в товарищеском матче

«Сибирь» отыгралась с 0:2, но уступила «Йокериту» в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» провела товарищеский матч с «Йокеритом» в Финляндии. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Шуты» забросили две шайбы в ходе первого периода стараниями Хенрика Хаапалы и Микко Лехтонена. В обоих случаях хоккеисты финского клуба забивали в формате «5 на 4». Во втором периоде «Сибирь» ответила двумя заброшенными шайбами в большинстве — авторами результативных бросков стали Николай Тимашов и Дмитрий Саюстов. Петри Контиола снова вывел финский клуб вперёд, но новосибирская команда отыгралась благодаря голу Егора Миловзорова. За две минуты до сирены на второй перерыв Ессе Йоэнсуу забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт.

«Сибирь» начнёт новый сезон в КХЛ домашним матчем с «Амуром», который состоится 3 сентября.

Товарищеские матчи (клубы)
07 августа 2019, среда. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
4 : 3
2:0, 2:3, 0:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Хаапала – 08:19 (5x4), 2:0 – Лехтонен (Контиола, Оксанен) – 10:28 (5x4), 2:1 – Тимашов – 21:43 (5x4), 2:2 – Саюстов – 29:04 (5x4), 3:2 – Контиола – 34:38 (5x5), 3:3 – Миловзоров – 35:15 (5x4), 4:3 – Йоэнсуу – 38:01
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