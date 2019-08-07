«Сибирь» отыгралась с 0:2, но уступила «Йокериту» в товарищеском матче

«Сибирь» провела товарищеский матч с «Йокеритом» в Финляндии. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.



«Шуты» забросили две шайбы в ходе первого периода стараниями Хенрика Хаапалы и Микко Лехтонена. В обоих случаях хоккеисты финского клуба забивали в формате «5 на 4». Во втором периоде «Сибирь» ответила двумя заброшенными шайбами в большинстве — авторами результативных бросков стали Николай Тимашов и Дмитрий Саюстов. Петри Контиола снова вывел финский клуб вперёд, но новосибирская команда отыгралась благодаря голу Егора Миловзорова. За две минуты до сирены на второй перерыв Ессе Йоэнсуу забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт.

«Сибирь» начнёт новый сезон в КХЛ домашним матчем с «Амуром», который состоится 3 сентября.