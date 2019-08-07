Фрэттин: «Ак Барс» проиграл из-за простых вещей, нужно исправляться

Нападающий «Ак Барса» Мэтт Фрэттин поделился мнением о проигрыше со счётом 1:6 в матче с «Барысом» на турнире в Нур-Султане.
«Мы проиграли из-за простых вещей — было много потерь, пропускали атаки с догоняющим, не было отбора и заблокированных бросков. Такие вещи нужно делать, если хочешь победить, и мы всей командой должны поработать над этим. Да, в предсезонке нет борьбы за очки, но следующий матч мы должны провести намного лучше, нужно исправляться.
Мой гол? Джастин Азеведу отдал хороший пас вдоль ворот, я пытался подстроиться под бросок в касание, шайба довольно удачно полетела мимо вратаря. Когда передача такая точная и сильная, не нужно даже вкладываться в бросок, просто переправляешь в сторону ворот.
Задачи на турнир? В первую очередь наладить связи внутри команды, сыграться, сплотиться. Это длинный выезд, мы всегда вместе, это полезно. И, конечно, важно выиграть как можно больше матчей», — цитирует игрока пресс-служба «Ак Барса».
- 7 августа 2019
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