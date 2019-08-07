Хартли: изначально не планировали, что Андригетто будет играть в Сочи
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (1:3) на предсезонном турнире в Сочи.
«Мы провели свой лучший матч по энергии и исполнению, создавали много опасных моментов, но не использовали — Шикин был очень хорош. К сожалению, несколько обрезов привели к двум пропущенным голам.
Андригетто провёл первый матч, он приехал в команду две недели назад, потом уезжал в сборную Швейцарии, только что вернулся. Мы не планировали, что Андригетто будет играть в Сочи. Но он вышел на лёд и неплохо смотрелся в равных составах. В большинстве посмотреть его не было возможности, но в звене с Беком и Зерновым он смотрелся здорово», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Я знаю, как думают русские, ваши взгляды на жизнь, и мне они нравятся»
Свен Андригетто – об «Авангарде» и Хартли, проблемах в общении с тренерами в НХЛ и дружбе с русскими игроками.
- 7 августа 2019
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