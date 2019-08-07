Юниорская сборная России обыграла словаков в овертайме на Кубке Глинки/Гретцки
Юниорская сборная России провела третий матч на турнире Кубок Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии. Российские хоккеисты обыграли хозяев со счётом 2:1 ОТ.
Подопечные Сергея Голубовича открыли счёт в концовке второго периода, после того как Никита Буруянов отличился в большинстве. Словаки отыгрались в третьем периоде стараниями Оливера Фатула, отметившегося голом в формате «5 на 4». В дополнительное время победу россиянам принёс Богдан Тринеев.
Юниорская сборная России вышла на лёд в следующем составе:
Моторыгин (Аскаров);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Буруянов — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;
Зотов — Буйван, Авершин — Зуган — Шумилин.
- 7 августа 2019
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