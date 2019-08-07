Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Юниорская сборная России обыграла словаков в овертайме на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России обыграла словаков в овертайме на Кубке Глинки/Гретцки
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России провела третий матч на турнире Кубок Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии. Российские хоккеисты обыграли хозяев со счётом 2:1 ОТ.

Подопечные Сергея Голубовича открыли счёт в концовке второго периода, после того как Никита Буруянов отличился в большинстве. Словаки отыгрались в третьем периоде стараниями Оливера Фатула, отметившегося голом в формате «5 на 4». В дополнительное время победу россиянам принёс Богдан Тринеев.

Юниорская сборная России вышла на лёд в следующем составе:

Моторыгин (Аскаров);
Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;
Кузьмин — Мухамадуллин, Буруянов — Хуснутдинов — Гущин;
Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;
Зотов — Буйван, Авершин — Зуган — Шумилин.

Кубок Глинки/Гретцки
07 августа 2019, среда. 20:00 МСК
Словакия U18
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:1
Россия U18
0:1 – Буруянов (Хуснутдинов, Мухамадуллин) – 39:20 (5x4), 1:1 – Фатул (Хромьяк, Лашак) – 43:31 (5x4), 1:2 – Тринеев – 62:55 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент