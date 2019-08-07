Юниорская сборная России обыграла словаков в овертайме на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России провела третий матч на турнире Кубок Глинки/Гретцки, который проходил в Словакии. Российские хоккеисты обыграли хозяев со счётом 2:1 ОТ.



Подопечные Сергея Голубовича открыли счёт в концовке второго периода, после того как Никита Буруянов отличился в большинстве. Словаки отыгрались в третьем периоде стараниями Оливера Фатула, отметившегося голом в формате «5 на 4». В дополнительное время победу россиянам принёс Богдан Тринеев.

Юниорская сборная России вышла на лёд в следующем составе:



Моторыгин (Аскаров);

Чайка — Стеклов, Дидковский — Злодеев — Тринеев;

Кузьмин — Мухамадуллин, Буруянов — Хуснутдинов — Гущин;

Грушников — Кирсанов, Тютнев — Пономарёв — Пашин;

Зотов — Буйван, Авершин — Зуган — Шумилин.