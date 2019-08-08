Марков: мечтаю вернуться в «Монреаль», но не всё зависит от меня

40-летний защитник Андрей Марков отметил, чтобы был бы не против подписать контракт с «Монреаль Канадиенс», за который он выступал на протяжении 16 сезонов в НХЛ.



«Знаете, это моя мечта. Но это зависит не от меня. Посмотрим… Посмотрим, что случится. Я стараюсь тренироваться и готовлюсь. Но это не только моё решение. Я готовлюсь, но давайте посмотрим, как всё сложится. Скорее всего, этот год будет поим последним. Я жду однолетнего контракта, буду наслаждаться происходящим и отдам всего себя.



Почему я ушёл из «Монреаля»? Тогда случилось то, что случилось. У них своё видение, у меня своё, вот и всё. У генерального менеджера Марка Бержевена собственная работа, собственное мнение. Он создает команду так, как считает нужным. Я не против него. Я всегда любил команду, любил город и всегда буду. Но, как я уже сказал, то, что случилось тогда… Это жизнь», — приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.

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