Давыдов: Анисин совершил большую ошибку, когда ушёл из «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился мнением о будущем форварда Михаила Анисина, который находится в статусе свободного агента.



«Я — большой сторонник нашей лиги, но нужно признать, что в последние годы количество узнаваемых хоккеистов в КХЛ уменьшается. Все хорошо бегут, ещё лучше толкаются, но авторских мастеров, созидателей, фантазёров очень мало. На этом немного сером фоне Миша может быть востребован клубами из нижней половины таблицы. На мой взгляд, в «Северстали», «Нефтехимике» и ещё трёх-четырёх клубах КХЛ, где есть свободные места в первых звеньях и где пока нет результата, Анисин точно не помешает.



Большая ошибка Анисина — уход из «Динамо». Миша идеально вписывался в чемпионскую команду, к её мощи и системности добавлял элементы непредсказуемости и эффектности. Очень жаль, что в своё время он пошёл на определённый внутренний конфликт и выпал из «Динамо». От этого никто не выиграл», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

М. Анисин: веду переговоры с клубами КХЛ, всё у меня впереди