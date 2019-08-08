Сборная России сыграет с Финляндией в 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки

Определился соперник юниорской сборной России по полуфиналу Кубка Глинки/Гретцки, который проходит в Словакии.



В 1/2 финала подопечные Сергея Голубовича встретятся с хоккеистами сборной Финляндии. Матч состоится завтра, 9 августа, начало — в 20:00 мск. В другом полуфинале сборная Канады сыграет с командой Швеции.



На предварительной стадии российская сборная одержала три победы в трёх матчах. Команда Голубовича справилась с американцами (6:2), шведами (3:0) и словаками (2:1 ОТ). Финны проиграли Канаде со счётом 0:6, но обыграли Швейцарию и Чехию с общим счётом 11:1, заняв второе место в своей группе.

В прошлом году победителем турнира стали канадцы, а сборная России в последний раз выигрывала соревнования в далёком 1995 году.