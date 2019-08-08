Бочаров: «Динамо» постепенно набирает кондиции, легче читать игровые моменты

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги матча с «Торпедо» (3:2) на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Сегодня было играть легче, чем 3 августа (в товарищеском матче «Динамо» проиграло «Торпедо» со счётом 1:2. — Прим. «Чемпионата»). Потихоньку набираем игровые кондиции, легче становится читать игровые моменты. Прогресс всегда достигается через игры. В прошлом сезоне я доказал, что могу играть на уровне КХЛ. В этом году не собираюсь останавливаться и буду двигаться вперёд.



Изменения в разметке для меня на данный момент не сильно заметны. Больше непонятно, в какой ситуации я могу останавливать игру, а в какой — нет. Сегодня я несколько раз отдавал шайбу игрокам, а они были не готовы», — приводит слова Бочарова официальный сайт КХЛ.

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