Ларкин: готов к тому, чтобы стать капитаном «Детройта»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин отметил, что был бы не против стать капитаном команды. 23-летний хоккеист выступает за «красных крыльев» с сезона-2015/16.



«Я чувствую, что готов к тому, чтобы стать капитаном. На этом не стоит фокусироваться, из-за этого нет смысла не спать, я не могу это контролировать, так что я просто буду собой, буду играть в любимую игру и делать это с большой страстью.



В НХЛ каждый на каком-то этапе карьеры становился лидером. Мне повезло, что у нас есть опытные лидеры, которые сняли с меня много давления. Но буква на свитере — это буква. Быть капитаном такого клуба, как «Детройт», значило бы для меня многое», — цитирует Ларкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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