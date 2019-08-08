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Хабибулин: Россия — цивилизованная страна, уже не 90-е, когда есть нечего было

Хабибулин: Россия — цивилизованная страна, уже не 90-е, когда есть нечего было
Хоккей / КХЛ 0

Бывший голкипер НХЛ, а ныне тренер по развитию вратарей всех сборных команд ФХР Николай Хабибулин рассказал, почему принял решение вернуться в хоккейную сферу.

«Завершил карьеру в «Чикаго», потому что получил травму и выбыл до конца сезона. Когда выздоровел, предложений не поступило. Подумал, что в 41 год можно и закончить.

Когда завершил карьеру, у меня не было понимания, чем я хочу заниматься дальше. Можно сказать, что эти пять лет я обдумывал дальнейшую деятельность.

В первое время ничем не занимался. Ходил в зал, тренировался, отдыхал и наслаждался безрежимным образом жизни. Потом уже начал думать, чем заниматься. А в первые пару лет, если честно, не хотелось ни хоккей смотреть, ни прикасаться к игровой форме. Однако я приехал в Россию, начал ходить на матчи КХЛ, и интерес вернулся, понял, что хоккей мне нравится, что хочу передать накопленные знания.

Навсегда вернулся в Россию или нет — жизнь покажет. Пока я здесь и готов работать. Просто в Аризоне на самом деле было скучновато. Когда ты играешь, приходишь в раздевалку, есть какое-то общение. Когда заканчиваешь – общение сходит на нет. И если ты не работаешь, быстро становится скучно.

Я всего пару лет после карьеры жил в Аризоне. Не скажу, что мне тяжело было переезжать, Россия же цивилизованная страна. Это не 90-е годы, когда есть нечего было, сейчас всё доступно, не было желания вернуться в Америку», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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