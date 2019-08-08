Хабибулин: не ставил условий, что не сыграю в сборной, пока не вернут медаль

Бывший голкипер НХЛ Николай Хабибулин вспомнил период выступления за сборную России и высоко отозвался о Вячеславе Фетисове.
«Если посмотреть назад, то, наверное, в какой-то степени жалею, что ни разу не съездил на чемпионат мира. Но, если честно, когда играешь целый сезон и полностью выкладываешься, то сил остаётся очень мало. Это довольно большая психологическая нагрузка, и у меня не было особого желания и драйва дальше продолжать сезон. Уже хотелось отдохнуть. Приезжать в сборную и играть вполсилы я не хотел, это не совсем справедливо по отношению к игрокам, тренерам и болельщикам команды.
Я не ставил таких условий, что не буду играть, пока не вернут медаль. Это никогда не было камнем преткновения. Слава Фетисов посчитал, что так будет правильно, договорились с Фазелем и вручили перед Олимпиадой в Солт-Лэйке. Сложно сейчас сказать, приехал бы на Олимпиаду-2002, если бы в штабе не было Фетисова. Славу поставили тренером, он сам в течение сезона встречался со всеми кандидатами в сборную и создал комфортную атмосферу. Мне это очень понравилось. Перед Олимпиадой в Нагано совсем не было похоже», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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