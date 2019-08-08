Хабибулин: я за то, чтобы в России ужесточили закон за вождение пьяным

Бывший голкипер НХЛ Николай Хабибулин вспомнил неприятный эпизод своей биографии, когда его поймали за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
«У меня был самый дешёвый из недешёвых «Феррари». «Феррари Калифорния». Нехороший был опыт с ней, но хороший урок. Это не совсем так, что я ничего не пил. Там же всё просто: меня отвезли на экспертизу, взяли кровь — тут уже не отвертишься.
Если честно, всё это было неприятно. Я через многое прошёл за эти год-полтора. Это случилось в 2010 году, прошло девять лет, но всё равно люди об этом помнят. С другой стороны, то, что произошло, это был определённый урок для меня, и это будто сверху мне сказали: «Давай-ка, пора тебе задуматься». Этот случай напрочь у меня отбил всё желание даже глоток пива делать перед тем, как садиться за руль. Если бы у нас были жёстче законы, я был бы только за.
В Северной Америке это считается нормально, когда ты выпил одно-два пива и сел за руль. Но это неправильно на самом деле. Остановили за скорость, бог с ним. Но всё может хуже закончиться, можно попасть в аварию, можно покалечиться или, не дай бог, кого-то покалечить, кто-то погибнет. Если бы меня спросили, я бы ужесточил наказание в России за вождение в нетрезвом виде», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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