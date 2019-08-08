Хабибулин назвал три лучших матча в карьере

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин вспомнил самые яркие матчи в карьере.
«В сборной я не так часто появлялся, поэтому лучших матчей не так уж и много. Думаю, я бы поставил игру с чехами в четвертьфинале Олимпиады-2002 в топ-3 за всю карьеру и по игре, и по значимости, и по результату.
Кроме того в тройку включил бы ещё один матч. В мой второй сезон в НХЛ мы играли в Детройте, как раз там была наша «Русская пятёрка». Мы проигрывали 1-3 в серии, и все уже нас списали, а мы приехали и обыграли их там, причём по броскам у «Детройта» было за 50, а у нас — 18 или 19.
Третий матч списка — седьмая игра финала Кубка Стэнли—2004 с «Калгари», когда мы выиграли при домашних трибунах такой почётный трофей. Работы в том матче у меня было немного, но игра настолько значимая, что такое не может забыться», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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