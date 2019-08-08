Овечкин посетил Великую китайскую стену

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю. Российский хоккеист прилетел в Азию в качестве посла Национальной хоккейной лиги.
33-летний форвард посетил Великую стену и опубликовал фотографию в социальных сетях. Ранее спортсмен посетил матч с участием китайских клубов, провёл символическое вбрасывание, а также организовал мастер-класс для юных хоккеистов.
Посмотреть фотографию Овечкина можно в «твиттере» российского хоккеиста.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
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