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Овечкин посетил Великую китайскую стену

Овечкин посетил Великую китайскую стену
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю. Российский хоккеист прилетел в Азию в качестве посла Национальной хоккейной лиги.

33-летний форвард посетил Великую стену и опубликовал фотографию в социальных сетях. Ранее спортсмен посетил матч с участием китайских клубов, провёл символическое вбрасывание, а также организовал мастер-класс для юных хоккеистов.

Посмотреть фотографию Овечкина можно в «твиттере» российского хоккеиста.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.

Овечкин в Китае! В следующий раз он приедет сюда на Олимпиаду-2022?
Капитан «Вашингтона» весело проводит время в Пекине в качестве посла НХЛ. Это хороший знак перед следующими Играми.
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