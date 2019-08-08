«Куньлунь» не примет участия в Кубке губернатора Челябинской области

«Куньлунь Ред Стар» не сможет сыграть на предсезонном турнире в Челябинске из-за проблем ϲ визами.
«Челябинск, извини! С огромным сожалением мы вынуждены сообщить, что наши планы по подготовке к очередному сезону были скомканы из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.
Причина, увы, банальна, но от этого не легче. Нам не удалось получить в российском консульстве в Пекине въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты. Мы всё-таки сможем прибыть на Южный Урал, но только к началу турнира в Магнитогорске. Так что Кубок губернатора Челябинской области пройдёт, как бы это ни было печально, без нашего участия.
Мы приносим организаторам турнира и болельщикам искренние извинения и надеемся на понимание. Есть в жизни обстоятельства, на которые мы не можем повлиять при всём желании», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.
Кубок губернатора Челябинской области продлится с 10 по 13 августа. В турнире примут участие «Трактор», «Металлург» и «Северсталь».
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