Видгоф: сначала у «Куньлуня» были проблемы с визами, теперь — с самолётом

Вице-президент, генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал отсутствие «Куньлунь Ред Стар» на Кубке губернатора Челябинской области. Ранее китайский клуб объявил, что не приедет в Челябинск.



«Мы не будем комментировать профессионализм китайского клуба. Но, конечно, это очень плохо, что всё так получилось. Перед нами сейчас стоит задача, чтобы турнир в любом случае получился интересным, а зрители не пострадали.



Будут ли вноситься коррективы? Безусловно, мы сейчас заняты этим. Мы со вчерашнего вечера узнали эту новость. Сперва у «Куньлуня» были проблемы с визами, в итоге они их сделали, но появились проблемы с самолётом. Им нужно пять дней для согласования рейса. В общем, сейчас «Трактор» активно работает над организационными моментами Кубка Губернатора Челябинской области, новым календарём игр и удобством для зрителя», — сказал Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.