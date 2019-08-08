Хабибулин: изменения в сборной России колоссальные, сейчас всё на высшем уровне
Бывший голкипер НХЛ, а ныне тренер по развитию вратарей всех сборных команд ФХР Николай Хабибулин рассказал об изменениях, которые произошли в структуре российской сборной по сравнению с тем периодом, когда он выступал за команду.
«Точно помню, что на Кубок мира—1996 летели регулярным рейсом, было несколько пересадок в Европе. Тогда не только в хоккее бардак был. Пришёл Фетисов, многое поменялось в организации, сейчас всё на очень хорошем уровне.
Сейчас изменения в сборной, конечно, колоссальные. Сейчас всё подчинено одной цели, ведётся большая аналитическая работа, контролируется питание, физподготовке уделяется большое внимание. Всё на высшем уровне», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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Легендарный вратарь Николай Хабибулин – откровенно обо всём.
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