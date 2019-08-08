Хабибулин: изменения в сборной России колоссальные, сейчас всё на высшем уровне

Бывший голкипер НХЛ, а ныне тренер по развитию вратарей всех сборных команд ФХР Николай Хабибулин рассказал об изменениях, которые произошли в структуре российской сборной по сравнению с тем периодом, когда он выступал за команду.



«Точно помню, что на Кубок мира—1996 летели регулярным рейсом, было несколько пересадок в Европе. Тогда не только в хоккее бардак был. Пришёл Фетисов, многое поменялось в организации, сейчас всё на очень хорошем уровне.



Сейчас изменения в сборной, конечно, колоссальные. Сейчас всё подчинено одной цели, ведётся большая аналитическая работа, контролируется питание, физподготовке уделяется большое внимание. Всё на высшем уровне», — передаёт слова Хабибулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Забастовка, тюрьма в США, локаутный «Ак Барс». Мощное интервью с Хабибулиным Легендарный вратарь Николай Хабибулин – откровенно обо всём.