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10-летний мальчик научил Александра Овечкина писать своё имя по-китайски

10-летний мальчик научил Александра Овечкина писать своё имя по-китайски
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю. Российский хоккеист прилетел в Азию в качестве посла Национальной хоккейной лиги.

10-летний мальчик Уильям Е научил российского форварда изображать свои имя и номер китайскими иероглифами. Мальчик приехал в столицу Китая из Шанхая, чтобы встретиться с Овечкиным и сыграть с ним в видеоигру, где им надо было собрать шайбы палочками для еды.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.

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