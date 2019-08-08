10-летний мальчик научил Александра Овечкина писать своё имя по-китайски

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает путешествие по Китаю. Российский хоккеист прилетел в Азию в качестве посла Национальной хоккейной лиги.
10-летний мальчик Уильям Е научил российского форварда изображать свои имя и номер китайскими иероглифами. Мальчик приехал в столицу Китая из Шанхая, чтобы встретиться с Овечкиным и сыграть с ним в видеоигру, где им надо было собрать шайбы палочками для еды.
Посмотреть видео также можно в «Твиттере».
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным.
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