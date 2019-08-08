Стали известны составы на матч минского и московского «Динамо»

Стали известны составы на матч минского «Динамо» и московского «Динамо» на предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 августа, начало игры — в 15:00 мск.



«Динамо» Минск:



Кульбаков (Толопило);

П. Денисов — Готовец, Грецкий — Литвинов — Стефанович;

Евенко — Еременко, Павленко — Аносов — Матерухин;

Дерябин — Достанко, Дроздов — Ковыршин — Степанов;

Дюков, Знахаренко, Мартынов — Масилевич — Парфеевец.



«Динамо» Москва:



Кузнецов (Бочаров);

Волков — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;

Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;

Огурцов — Баранов, Алексеев — Панкратов — Индрашис;

Бойков — Сергиенко, Попов — Круглов — Ткаченко, Васильев.