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Стали известны составы на матч минского и московского «Динамо»

Стали известны составы на матч минского и московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы на матч минского «Динамо» и московского «Динамо» на предсезонном Кубке губернатора Нижегородской области, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 августа, начало игры — в 15:00 мск.

«Динамо» Минск:

Кульбаков (Толопило);
П. Денисов — Готовец, Грецкий — Литвинов — Стефанович;
Евенко — Еременко, Павленко — Аносов — Матерухин;
Дерябин — Достанко, Дроздов — Ковыршин — Степанов;
Дюков, Знахаренко, Мартынов — Масилевич — Парфеевец.

«Динамо» Москва:

Кузнецов (Бочаров);
Волков — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Тарасов;
Миронов — Лямин, Петунин — Игумнов — Афиногенов;
Огурцов — Баранов, Алексеев — Панкратов — Индрашис;
Бойков — Сергиенко, Попов — Круглов — Ткаченко, Васильев.

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