«Куньлунь»: посольство РФ оформило нам визы с 19 августа, решение вынужденное
Стал известен текст письма, отправленного генменеджером «Куньлуня» Скоттом Макферсоном в «Трактор», в котором функционер сообщал, что «драконы» не приедут на Кубок губернатора Челябинской области.
«С огромным сожалением вынужден сообщить, что команда ХК «Куньлунь Ред Стар» не в состоянии принять участие в предсезонном турнире на Кубок губернатора Челябинской области.
Данное решение вынужденное, поскольку российское консульство в Пекине оформило нашей делегации въездные визы в РФ с 19.08.2019. Таким образом, у нас нет возможности прибыть в Челябинск в дни проведения турнира.
Приношу искренние извинения и надеюсь на понимание ситуации, находящейся за пределами нашего контроля», — указан текст письма на сайте «Трактора».
КХЛ — о проблемах «Куньлуня»: клуб обратился в консульство РФ в последний момент
КХЛ — о проблемах «Куньлуня»: клуб обратился в консульство РФ в последний момент
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