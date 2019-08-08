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«Куньлунь»: посольство РФ оформило нам визы с 19 августа, решение вынужденное

«Куньлунь»: посольство РФ оформило нам визы с 19 августа, решение вынужденное
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен текст письма, отправленного генменеджером «Куньлуня» Скоттом Макферсоном в «Трактор», в котором функционер сообщал, что «драконы» не приедут на Кубок губернатора Челябинской области.

«С огромным сожалением вынужден сообщить, что команда ХК «Куньлунь Ред Стар» не в состоянии принять участие в предсезонном турнире на Кубок губернатора Челябинской области.

Данное решение вынужденное, поскольку российское консульство в Пекине оформило нашей делегации въездные визы в РФ с 19.08.2019. Таким образом, у нас нет возможности прибыть в Челябинск в дни проведения турнира.

Приношу искренние извинения и надеюсь на понимание ситуации, находящейся за пределами нашего контроля», — указан текст письма на сайте «Трактора».

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