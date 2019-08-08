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Квартальнов: «Ак Барсу» было непросто, нужно терпеть и работать

Квартальнов: «Ак Барсу» было непросто, нужно терпеть и работать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги победного матча с «Салаватом Юлаевым» на Кубке президента Республики Казахстан.

«Тяжёлая игра для нас. В общем-то, опять получился неплохой первый период, во втором и третьем пришлось тяжеловато. Особенно второй период – здесь и дальняя лавка была. Нужно терпеть и работать в такие моменты.

Изменение размеров площадки? Игра поменялась, нам надо перестраиваться. Но это для всех так. Чуть-чуть другая игра, всё быстрее, надо быть к этому готовым. Мы тренировались на большой площадке, смотрели матчи в Сочи – там хоккей чуть-чуть другой, нежели здесь. Надо перестраиваться — и делать это быстрее.

Соперник — хорошая команда. Мы вчера немного выхлестнулись, состав не совсем меняли. Команда соперника очень хорошая, нам с ними в этом году очень много придётся играть. Вообще, я сказал команде, что Кубок президента Казахстана – турнир нашей конференции, он очень важен в плане психологии. Здесь тоже такая соревновательная вещь существует», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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