Квартальнов: «Ак Барсу» было непросто, нужно терпеть и работать

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги победного матча с «Салаватом Юлаевым» на Кубке президента Республики Казахстан.
«Тяжёлая игра для нас. В общем-то, опять получился неплохой первый период, во втором и третьем пришлось тяжеловато. Особенно второй период – здесь и дальняя лавка была. Нужно терпеть и работать в такие моменты.
Изменение размеров площадки? Игра поменялась, нам надо перестраиваться. Но это для всех так. Чуть-чуть другая игра, всё быстрее, надо быть к этому готовым. Мы тренировались на большой площадке, смотрели матчи в Сочи – там хоккей чуть-чуть другой, нежели здесь. Надо перестраиваться — и делать это быстрее.
Соперник — хорошая команда. Мы вчера немного выхлестнулись, состав не совсем меняли. Команда соперника очень хорошая, нам с ними в этом году очень много придётся играть. Вообще, я сказал команде, что Кубок президента Казахстана – турнир нашей конференции, он очень важен в плане психологии. Здесь тоже такая соревновательная вещь существует», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 8 августа 2019
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