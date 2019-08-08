Цулыгин: канадская площадка — такая вот неожиданность, в Уфе большая арена

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом» (1:2) на Кубке президента Республики Казахстан.



«Проиграли матч в первые 10 минут. Канадская площадка – такая вот неожиданность, потому что у нас в Уфе большая арена. Мы перестраивались, плюс удаления на первых минутах были. Но после этого ребята взяли себя в руки, молодцы. Считаю, что в следующие 50 минут отыграли достойно.



Я игроков пока не оцениваю, потому что это первая игра, рано что-то говорить. Когда пройдём всю предсезонку, начнём сезон, тогда и можно будет делать какие-то выводы. На данном этапе все работают и всеми новичками, которые у нас есть, мы довольны. У каждого своя роль в команде, все стараются, претензий ни к кому нет.



Думаю, что всё-таки не хватило реализации, игрового тонуса. Также сказалось то, что это была первая игра, много где шайба подскакивала, уходила в таких моментах, где этого не должно быть. Из-за этого рушились какие-то атаки», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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