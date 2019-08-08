Сошников: не доволен тем, что показал на льду в игре с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом» (1:2) на Кубке президента Республики Казахстан.
«Заброшенная шайба, может быть, эмоционально немного поможет. Но я, конечно, недоволен тем, что сегодня показал на льду. Буду двигаться вперёд, пока идёт тренировочный процесс. 3 сентября всё начнётся, тогда и можно будет делать какие-то выводы», — приводит слова форварда официальный «твиттер» клуба.
Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв. Через три с половиной минуты подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество в счёте благодаря голу форварда Джастина Азеведу. Следующие 40 минут прошли без шайб, на 45-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников сократил отставание уфимцев. В оставшееся время команда Николая Цулыгина пыталась отыграться, но не сумела перевести игру в овертайм.
- 8 августа 2019
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
16:54
-
16:31
-
16:21
-
16:13
-
16:01
-
15:52
-
15:43
-
15:26
-
15:12
-
14:54
-
14:42
-
14:33
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:00
-
13:30
-
13:16
-
13:04
-
13:00
-
12:41
-
12:27
-
12:23
-
12:04
-
12:00
-
11:47
-
11:42
-
11:15
-
10:43
-
10:01
-
09:32
-
09:01