Сошников: не доволен тем, что показал на льду в игре с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом» (1:2) на Кубке президента Республики Казахстан.



«Заброшенная шайба, может быть, эмоционально немного поможет. Но я, конечно, недоволен тем, что сегодня показал на льду. Буду двигаться вперёд, пока идёт тренировочный процесс. 3 сентября всё начнётся, тогда и можно будет делать какие-то выводы», — приводит слова форварда официальный «твиттер» клуба.



Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв. Через три с половиной минуты подопечные Дмитрия Квартальнова упрочили преимущество в счёте благодаря голу форварда Джастина Азеведу. Следующие 40 минут прошли без шайб, на 45-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников сократил отставание уфимцев. В оставшееся время команда Николая Цулыгина пыталась отыграться, но не сумела перевести игру в овертайм.