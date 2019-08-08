Пульюярви хочет играть за «Кярпят», пока ситуация в «Эдмонтоне» не наладится

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви хочет играть за финский клуб «Кярпят», сообщает Complete Hockey News. Пульюярви требует от «Эдмонтона» обмена в другой клуб, поскольку недоволен своим игровым временем. Форвард хочет играть в Финляндии, пока «нефтяники» его не обменяют или он не получит достаточно игрового времени в основной команде «Эдмонтона».



В прошедшем сезоне Пульюярви также выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в свой актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафа.



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