Билялов: вышли на дерби с серьёзным настроем и сразу побежали вперёд

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвёл итоги выигранного матча с «Салаватом Юлаевым „(2:1) на Кубке президента Республики Казахстан.



“Мы вышли на дерби с серьёзным настроем, к тому же, после вчерашнего поражения от «Барыса», ребята тоже были недовольны результатом. И сама игра была серьёзной для Казани – против Уфы. Мы сразу побежали вперёд, хорошо двигались, соперник получал удаления из-за нашей активности. Во втором периоде немножко «просели», тоже удалялись, но самое главное, что выдержали. Ребята стелились, ловили шайбу на себя и довели матч до победы.



В предсезонке всегда и всем трудно – работа только начинается, после сборов тяжело. Игру оцениваю неплохо, были ошибки, но на то и предсезонка, чтобы в «регулярке» выходить и показывать свой уровень», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане