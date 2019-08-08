Олимпийская сборная России проиграла рижскому «Динамо»

Олимпийская сборная России в своём заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open проиграла рижскому «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. Обе команды завершили турнир с двумя победами из четырёх возможных.



Первую шайбу в матче зрители увидели на восьмой минуте: удачным броском отличился нападающий рижского «Динамо» Давид Улльстрём. Через десять минут форвард оформил дубль, упрочив преимущество латвийского клуба. На старте второго периода сборная России сократила отставание усилиями форварда Владислава Кодолы. На 50-й минуте форвард Дамир Жафяров восстановил равновесие в счёте, но уже через 30 секунд Андрис Джериньш забросил победную для «Динамо» шайбу.



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