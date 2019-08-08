Михасёнок — о драке с Хантом: эмоции бывают у всех, но лезть на вратаря не нужно

Нападающий ангарского «Ермака» Владимир Михасёнок прокомментировал массовую драку с участием форварда «Куньлунь Ред Стар» Гаретом Хантом, случившуюся во время предсезонного матча. Напомним, что именно Михасёнок смог уложить канадца на лёд и положить драке конец.



«Драки в хоккее достаточно часто происходят. Все мы люди, и у нас у всех бывает всплеск эмоций, которые просятся наружу. Но я считаю, что лишним было то, что Хант полез на вратаря, да и удары игроков шлемом — тоже. Почему именно я вызвался успокоить канадца? Я не вызывался. Я просто перелез через борт и побежал биться за логотип на груди. Травм после этого у нас, слава богу, нет.



Что говорил наставник Олег Болякин? Олег Владимирович каждый день говорит нам, что мы должны быть единой командой, одной семьёй и в любой момент нужно быть готовым подставить своё плечо. После игры он поблагодарил нас за турнир и сказал, что надо доказывать всё голами. Нам есть над чем работать.



Нас похвалил Дамир Рыспаев? Для меня приятно смотреть, как искренне переживают за нас наши болельщики, смотрят игры, комментируют и поддерживают. Я очень счастлив находиться в такой команде с такими болельщиками.



Я хочу сказать, что большинство людей не знают, что происходит в команде, кроме игр и тренировок. А это и перелёты, и совместное питание, проживание, прогулки, а также многое другое. Можно было бы подумать, что это была простая драка, но нет, это не так. Мы заступались друг за друга, бились, не жалея себя. Потому что мы — семья, и не только на льду, но и в жизни, мы хорошие друзья и товарищи. Дорогие болельщики, приходите на наши матчи, и вы увидите 20 человек в майках с надписью «Ермак», которые носятся по льду и отдают все силы ради ваших поднятых рук и радостных эмоций на трибунах.



От предстоящего сезона я ожидаю полных трибун на домашних матчах в Ангарске, улыбок и радости на лицах болельщиков, работников команды, родных. Я не думаю об «Адмирале», с которым сотрудничает наша команда, на груди у меня написано «Ермак». И я играю не ради внимания, а потому что люблю этот спорт. И сейчас основное для меня — чтобы тренеры и команда знали, что на меня можно положиться и я не подведу», — сказал Михасёнок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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